Dyson выпустит минимум три электрических модели

Согласно информации, распространенной профильными СМИ, в 2020 году на рынке появится дебютный электрокар под брендом Dyson, а затем выйдут еще две модели, которые будут выпускаться во внушительном количестве. Первая модель должна поспособствовать компании в налаживании отношений с поставщиками и осуществить отладку производственного процесса перед тем, как начнется сборка более серийных авто.
Первый электрокар от Dyson станет авто, которое войдет в премиальный сегмент и его тираж достигнет 10 000 единиц. Уровень производства грядущих электрокаров Dyson будет выше, а их цены намного ниже.
Ранее сообщалось, что электрокары от Dyson оснастят твердотельными аккумуляторами, которые будут создаваться инженерами Dyson. Но для первого авто их не будут предлагать.