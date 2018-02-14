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| | Dyson выпустит минимум три электрических модели

Dyson выпустит минимум три электрических модели

Вчера, 23:00
Компания Dyson, специализирующаяся на производстве бытовой техники, собирается выпустить три модели электрокаров. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Dyson выпустит минимум три электрических модели

 

Согласно информации, распространенной профильными СМИ, в 2020 году на рынке появится дебютный электрокар под брендом Dyson, а затем выйдут еще две модели, которые будут выпускаться во внушительном количестве. Первая модель должна поспособствовать компании в налаживании отношений с поставщиками и осуществить отладку производственного процесса перед тем, как начнется сборка более серийных авто.

Первый электрокар от Dyson станет авто, которое войдет в премиальный сегмент и его тираж достигнет 10 000 единиц. Уровень производства грядущих электрокаров Dyson будет выше, а их цены намного ниже.

Ранее сообщалось, что электрокары от Dyson оснастят твердотельными аккумуляторами, которые будут создаваться инженерами Dyson. Но для первого авто их не будут предлагать.
Дмитрий Павличко
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