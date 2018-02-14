Dyson выпустит минимум три электрических модели

Компания Dyson, специализирующаяся на производстве бытовой техники, собирается выпустить три модели электрокаров. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, распространенной профильными СМИ, в 2020 году на рынке появится дебютный электрокар под брендом Dyson, а затем выйдут еще две модели, которые будут выпускаться во внушительном количестве. Первая модель должна поспособствовать компании в налаживании отношений с поставщиками и осуществить отладку производственного процесса перед тем, как начнется сборка более серийных авто.Первый электрокар от Dyson станет авто, которое войдет в премиальный сегмент и его тираж достигнет 10 000 единиц. Уровень производства грядущих электрокаров Dyson будет выше, а их цены намного ниже.Ранее сообщалось, что электрокары от Dyson оснастят твердотельными аккумуляторами, которые будут создаваться инженерами Dyson. Но для первого авто их не будут предлагать.