Кроссовер Volvo XC40 выйдет в России с двумя двигателями

Шведская автомобилестроительная компания Volvo получила ОТТС для небольшого кроссовера Volvo XC40. Этот нормативный акт дает возможность регистрировать новые авто в РФ и ТС, а их сборка осуществляется в бельгийском Генте.

В РФ шведский кроссовер Volvo XC40 предлагается только с полноприводным механизмом, 2-литровыми дизельным и бензиновым 4-цилиндровыми двигателями, генерирующими производительность 190 и 249 л.с. Они оба приводятся в действие 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Дмитрий Павличко

Volvo XC40 презентовали осенью минувшего года и он стал первым авто бренда, разработанным на архитектуре CMA, созданной вместе с Geely. Перед выходом на рынок новинка будет предлагаться с 4-цилиндровыми установками Drive-E. Позже в модельной линейке появятся варианты исполнения с гибридной и полностью электрической установками.