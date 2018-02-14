Инженеры Pininfarina создадут дизайн двух вьетнамских новинок

В соответствии с информацией, распространенной обозревателями специализированного портала Autocar, итальянцы из Pininfarina создадут внешний дизайн для купеобразного седана и модного внедорожника от вьетнамского стартапа Vinfast. Интересен тот факт, что соперниками Pininfarina выступают 20 прототипов от иных культовых дизайнерских студий, но по результатам голосования вьетнамцами были выбраны творения итальянских разработчиков.
В Pininfarina отметили, что разработка дизайна для первых авто из Вьетнама считается большой честью для дизайн-студии. Вполне вероятно, что в будущем их ждет плодотворное сотрудничество.
Глава Vinfast Car Куан Вьет Нгуен сообщил, что благодаря участию конструкторов Pininfarina в разработке внешности новинок можно будет соединить актуальные тренды и азиатские черты. Первый автомобиль вьетнамских разработчиков представят в сентябре 2019 года, а к 2025 году выпустят 500 000 машин. Дебютным авто бренда станет кроссовер.