Инженеры Pininfarina создадут дизайн двух вьетнамских новинок

Знаменитая итальянская дизайнерская компания Pininfarina разработает внешнее оформление для двух новинок вьетнамской машиностроительной компании Vinfast Car. Сообщается, что прототипы итальянских инженеров отобрали в итоге всенародного голосования, в котором поучаствовало больше 62 000 вьетнамских автомобилистов.

В соответствии с информацией, распространенной обозревателями специализированного портала Autocar, итальянцы из Pininfarina создадут внешний дизайн для купеобразного седана и модного внедорожника от вьетнамского стартапа Vinfast. Интересен тот факт, что соперниками Pininfarina выступают 20 прототипов от иных культовых дизайнерских студий, но по результатам голосования вьетнамцами были выбраны творения итальянских разработчиков.

Дмитрий Павличко

В Pininfarina отметили, что разработка дизайна для первых авто из Вьетнама считается большой честью для дизайн-студии. Вполне вероятно, что в будущем их ждет плодотворное сотрудничество.Глава Vinfast Car Куан Вьет Нгуен сообщил, что благодаря участию конструкторов Pininfarina в разработке внешности новинок можно будет соединить актуальные тренды и азиатские черты. Первый автомобиль вьетнамских разработчиков представят в сентябре 2019 года, а к 2025 году выпустят 500 000 машин. Дебютным авто бренда станет кроссовер.