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| | В Британии девушке на День Валентина подарили особый McLaren 570s

В Британии девушке на День Валентина подарили особый McLaren 570s

Вчера, 19:19
В России относительно недавно стали отмечать День Всех Влюбленных и дарить привычные к этом дню валентинки. Кому-то хватает коробки конфет с открыткой, но вот британец подарил своей девушке сделанный на заказ родстер McLaren 570s Spider.

В Британии девушке на День Валентина подарили особый McLaren 570s

 

Подарочный спорткар получил кузов, выполненный в красном цвете - это оттенок Vermillion Red из цветовой гаммы McLaren Elite. Помимо того, авто получило красные суппорты тормозов, такие же полоски на покрышках Pirelli P Zero, защитные ремни и акценты на руле. Салон родстера получил красно-черные цвета. Кроме кожи и алькантары в салоне использовалось углеродное волокно.

Крышу окрасили в оттенок Dark Palladium. В перечне оснащения подарочного суперкара числятся 10-дюймовая электронная панель управления, мультимедийная установка с 7-дюймовым тачскрином, климат-контроль и светодиодные фары.

В моторном отсеке машины стоит выделить 3,8-литровый 8-цилиндровый двигатель с отдачей 570 л.с. Он работает в паре с 7-скоростной роботизированной КПП с двумя сцеплениями. До первой «сотни» родстер берет разгон за 3,2 секунды при предельной скорости в 328 км/ч.
Дмитрий Павличко
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