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| | Прокуратура проверит покупку иномарки для мэрии Невьянска

Прокуратура проверит покупку иномарки для мэрии Невьянска

Сегодня, 04:00
Сотрудники прокуратуры города Невьянск проверят правомерность покупки местной мэрией дорогой иномарки за 1 500 001 рубль. Отмечается, что чиновники скромно умолчали о желаемой марке и модели автомобиля, но под описание идеально подходит японский представительский седан Toyota Camry.

Прокуратура проверит покупку иномарки для мэрии Невьянска

 

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее в городских изданиях Невьянска, Свердловская область, появилось сообщение о том, что местная мэрия планирует приобрести дорогую иномарку за бюджетные средства. Отмечается, что городская прокуратура уже заинтересовалась желанием чиновников и планирует проверить его правомерность.

Ранее на портале государственных закупок появилась информация о том, что мэрия Невьянска планирует закупить иномарку стоимостью в 1 500 001 рубль. В список оснащения модели должна входить автоматическая коробка передач, аудиосистема, климат-контроль и многое другое.

Отмечается, что чиновники не указали марку и модель автомобиля, но эксперты из прокуратуры, сопоставив требования и цену, выяснили, что под описание идеально подходит новый японский седан Toyota Camry. В мэрии отметили, что новый автомобиль необходим по причине износа автопарка, который обновлялся всего три года назад.
Васисуалий Мурчалов
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