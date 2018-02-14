В России начали принимать заказы на Tesla Model 3

Согласно данным российских изданий, в РФ стартовал приём предварительных заказов на новый полностью электрический седан Tesla Model 3. Отмечается, что модель доступна для покупки по цене от 3 800 000 рублей, а запас хода базового электрокара составит 354 километра.

Васисуалий Мурчалов

Сообщается, что поставлять электрокары Tesla Model 3 в Россию будет организация Moscow Tesla Club, а для оформления заказа нужно внести предоплату в 145 000 рублей – данная сумма пойдет на бронирование автомобиля в Калифорнии и его доставку в Россию. Первые клиенты получат свои автомобили в первом квартале 2019 года. Базовый Tesla Model 3 обойдётся в 3 800 000 рублей, а за максимальную комплектацию придётся выложить 5 500 000 рублей.В самом доступном варианте исполнения американский электрокар оснащается электрическим мотором, который способен разогнать модель до «сотни» за 5,4 секунды при максимальной скорости движения в 210 км/ч. Запас хода автомобиля на одном заряде составляет 354 километра, а в список оснащения входит пакет автономных технологий Autopilot.Что касается «топового» Tesla Model 3, то данная модель имеет 258-сильный мотор и разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды при «максималке» в 225 км/ч. Седан оснащается аккумулятором на 80,5 кВт/ч, который обеспечивает запас хода в 500 километров.