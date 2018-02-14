«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | В России начали принимать заказы на Tesla Model 3

В России начали принимать заказы на Tesla Model 3

Вчера, 20:23
Согласно данным российских изданий, в РФ стартовал приём предварительных заказов на новый полностью электрический седан Tesla Model 3. Отмечается, что модель доступна для покупки по цене от 3 800 000 рублей, а запас хода базового электрокара составит 354 километра.

В России начали принимать заказы на Tesla Model 3

 

Сообщается, что поставлять электрокары Tesla Model 3 в Россию будет организация Moscow Tesla Club, а для оформления заказа нужно внести предоплату в 145 000 рублей – данная сумма пойдет на бронирование автомобиля в Калифорнии и его доставку в Россию. Первые клиенты получат свои автомобили в первом квартале 2019 года. Базовый Tesla Model 3 обойдётся в 3 800 000 рублей, а за максимальную комплектацию придётся выложить 5 500 000 рублей.

В самом доступном варианте исполнения американский электрокар оснащается электрическим мотором, который способен разогнать модель до «сотни» за 5,4 секунды при максимальной скорости движения в 210 км/ч. Запас хода автомобиля на одном заряде составляет 354 километра, а в список оснащения входит пакет автономных технологий Autopilot.

Что касается «топового» Tesla Model 3, то данная модель имеет 258-сильный мотор и разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды при «максималке» в 225 км/ч. Седан оснащается аккумулятором на 80,5 кВт/ч, который обеспечивает запас хода в 500 километров.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Tesla Model 3 доберется российских дилеров в конце года
Tesla Model 3 доберется российских дилеров в конце года

Электрокар Tesla Model 3 активно производится в США и уже отправляется к своим американским клиентам. В России тоже можно заказать новинку, но на отечественном

Tesla откажется выпускать самую бюджетную версию Tesla Model S
Tesla откажется выпускать самую бюджетную версию Tesla Model S

Американская машиностроительная компания Tesla намерена отказаться от выпуска наиболее бюджетной модификации электромобиля Tesla Model S Model S75. Прием

Tesla Model 3 получит пневмоподвеску и двухмоторную версию
Tesla Model 3 получит пневмоподвеску и двухмоторную версию

Бюджетный электрический седан Tesla Model 3 в следующем году получит новую пневмоподвеску, которая используется во флагманской модели Model S. Также автомобиль

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости