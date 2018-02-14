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| | В России отзывают 1 480 Mercedes-Benz V-Class из-за подушек безопасности

В России отзывают 1 480 Mercedes-Benz V-Class из-за подушек безопасности

Сегодня, 15:47
Российский дилер немецкой машиностроительной компании Mercedes-Benz объявил об отзыве 1 480 экземпляров Mercedes-Benz V-Class, проданных в период 2014-2015 годов по причине неисправности подушек безопасности. Об этом сообщают представители Росстандарт.

 

В России отзывают 1 480 Mercedes-Benz V-Class из-за подушек безопасности

 

Отмечается, что автомобили отзывают из-за необоснованного срабатывания эйрбэга водителя. При некорректном заземлении колонки руля в блоке подрулевых переключателей защитная подушка может начать работать из-за статического электроразряда. В результате автолюбитель, находящийся за рулем, может получить травмы.

Согласно информации от Росстандарт, при указанной неполадке на панели управления появляется соответствующее уведомление и загорается специальный индикатор эйрбэга. Все работы по устранению дефектов инженеры компании осуществят бесплатно.
Дмитрий Павличко
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