В России отзывают 1 480 Mercedes-Benz V-Class из-за подушек безопасности

Отмечается, что автомобили отзывают из-за необоснованного срабатывания эйрбэга водителя. При некорректном заземлении колонки руля в блоке подрулевых переключателей защитная подушка может начать работать из-за статического электроразряда. В результате автолюбитель, находящийся за рулем, может получить травмы.
Согласно информации от Росстандарт, при указанной неполадке на панели управления появляется соответствующее уведомление и загорается специальный индикатор эйрбэга. Все работы по устранению дефектов инженеры компании осуществят бесплатно.