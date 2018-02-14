Geely Atlas приедет к российским дилерам в феврале

Согласно данным российских изданий, новый кроссовер Geely Atlas доберётся до витрин российских дилерских центров в конце февраля нынешнего года. Отмечается, что модель предложат российским клиентам с двумя бензиновыми моторами, которые соответствуют экологическому стандарту «Евро-5».

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», которое ссылается на пресс-службу Geely, новый китайский кроссовер Geely Atlas станет доступен для покупки уже в конце текущего месяца. На выбор клиентам предложат 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью в 139 лошадиных сил и 191 Нм, а также 2,4-литровый агрегат, отдача которого составляет 149 «лошадок» при 225 Нм крутящего момента.Разработчики отметили, что версия нового Geely Atlas с 2,0-литровым двигателем может комплектоваться механической трансмиссией, а для «старшего» мотора предложат 6-диапазонную АКПП.

Васисуалий Мурчалов

Новый Geely Atlas будет доступен для покупки в шести различных комплектациях. Базовая версия кроссовера получает климатическую систему, обогрев переднего ряда сидений, систему бесключевого доступа к салону и зажиганию, а также электрический усилитель рулевого управления. Новый Geely Atlas станет единственным полноприводным китайским SUV на рынке России.