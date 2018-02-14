Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | Geely Atlas приедет к российским дилерам в феврале

Geely Atlas приедет к российским дилерам в феврале

Сегодня, 17:00
Согласно данным российских изданий, новый кроссовер Geely Atlas доберётся до витрин российских дилерских центров в конце февраля нынешнего года. Отмечается, что модель предложат российским клиентам с двумя бензиновыми моторами, которые соответствуют экологическому стандарту «Евро-5».

Geely Atlas приедет к российским дилерам в феврале

 

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», которое ссылается на пресс-службу Geely, новый китайский кроссовер Geely Atlas станет доступен для покупки уже в конце текущего месяца. На выбор клиентам предложат 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью в 139 лошадиных сил и 191 Нм, а также 2,4-литровый агрегат, отдача которого составляет 149 «лошадок» при 225 Нм крутящего момента.

Разработчики отметили, что версия нового Geely Atlas с 2,0-литровым двигателем может комплектоваться механической трансмиссией, а для «старшего» мотора предложат 6-диапазонную АКПП.

Geely Atlas приедет к российским дилерам в феврале

 

Geely Atlas приедет к российским дилерам в феврале

 

Новый Geely Atlas будет доступен для покупки в шести различных комплектациях. Базовая версия кроссовера получает климатическую систему, обогрев переднего ряда сидений, систему бесключевого доступа к салону и зажиганию, а также электрический усилитель рулевого управления. Новый Geely Atlas станет единственным полноприводным китайским SUV на рынке России.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Вскоре на российском рынке появится новый Geely Atlas
Вскоре на российском рынке появится новый Geely Atlas

На российском автомобильном рынке ожидается появление китайского внедорожника Geely Atlas. Новый компактный кроссовер поступит к дилерам уже в августе этого

Geely рассекретила новый кроссовер Atlas для России
Geely рассекретила новый кроссовер Atlas для России

Российский филиал китайской машиностроительной компании Geely рассказал о технических параметрах нового кроссовера Geely Atlas, который в обозримом будущем

В июне начнется тестовая сборка кроссовера Geely Atlas для рынка России
В июне начнется тестовая сборка кроссовера Geely Atlas для рынка России

Уже осенью 2017 года в российских дилерских центрах появится новый флагманский кроссовер Geely Atlas. Стоит отметить, что тестовая сборка модели начнется в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости