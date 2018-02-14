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| | Subaru привезет в Женеву новый универсал Viziv Tourer Concept

Subaru привезет в Женеву новый универсал Viziv Tourer Concept

Сегодня, 13:13
Представители компании Subaru в социальных сетях опубликовали свежие тизеры нового концепта, который получил название Subaru Viziv Tourer Concept. Отмечается, что прототип является предварительным просмотром на новый универсал, который придет на смену существующему Subaru Levorg.

Subaru привезет в Женеву новый универсал Viziv Tourer Concept

 

Согласно данным американских автомобильных изданий, компания Subaru 6 марта нынешнего года на международном автосалоне в Женеве представит новый концептуальный универсал Subaru Viziv Tourer Concept. Ожидается, что таким образом японцы готовят европейскую публику к дебюту преемника серийного универсала Subaru Levorg. Стоит отметить, что такая информация пока не подтверждена официально.

Свежий тизерный снимок демонстрирует заднюю часть кузова нового Subaru Viziv Tourer Concept, которая отличается зауженной светодиодной оптикой современного дизайна. Подробной информации и характеристиках модели нет, но известно, что новинка построена на шасси Subaru Global Platform.

Subaru привезет в Женеву новый универсал Viziv Tourer Concept

 

Отметим, что актуальный Subaru Viziv Tourer Concept, доступный на рынке сегодня, оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью в 170 лошадиных сил, а также с 300-сильным 2,0-литровым турбомотором. В России модель официально не представлена
Васисуалий Мурчалов
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