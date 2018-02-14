Салон нового Suzuki Vitara рассекречен на шпионских фото

Японские разработчики из компании Suzuki вывели на дорожные тесты обновленный кроссовер Suzuki Vitara, а фотошпионам впервые удалось заглянуть в салон новинки. Ожидается, что компактный SUV получит набор современных систем безопасности, а также довольно скромный интерьер.

На страницах зарубежных автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового субкомпактного кроссовера Suzuki Vitara. Внешне прототип мало чем отличается от модели, замеченной на тестах ранее – он по-прежнему носит некоторое количество камуфляжа, но можно заметить, что модель оснащается пересмотренной оптикой и несколько иными бамперами.Примечательно, что фотошпионам впервые удалось заглянуть в салон нового Suzuki Vitara. Стоит отметить, что кроссовер получил новые и более качественные материалы отделки, но в целом интерьер остается довольно скромным.

Васисуалий Мурчалов

Инсайдеры сообщают, что в передней части кузова Suzuki Vitara под радиаторной решеткой расположились некоторые датчики и сенсоры, что говорит о наличии современных электронных ассистентов и систем безопасности. Ожидается, что премьера японского кроссовера состоится уже в ближайшее время, а продажи стартуют до конца 2018 года.