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| | Салон нового Suzuki Vitara рассекречен на шпионских фото

Салон нового Suzuki Vitara рассекречен на шпионских фото

Вчера, 18:03
Японские разработчики из компании Suzuki вывели на дорожные тесты обновленный кроссовер Suzuki Vitara, а фотошпионам впервые удалось заглянуть в салон новинки. Ожидается, что компактный SUV получит набор современных систем безопасности, а также довольно скромный интерьер. 

 

Салон нового Suzuki Vitara рассекречен на шпионских фото

 

На страницах зарубежных автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового субкомпактного кроссовера Suzuki Vitara. Внешне прототип мало чем отличается от модели, замеченной на тестах ранее – он по-прежнему носит некоторое количество камуфляжа, но можно заметить, что модель оснащается пересмотренной оптикой и несколько иными бамперами.

Примечательно, что фотошпионам впервые удалось заглянуть в салон нового Suzuki Vitara. Стоит отметить, что кроссовер получил новые и более качественные материалы отделки, но в целом интерьер остается довольно скромным. 

 

Салон нового Suzuki Vitara рассекречен на шпионских фото

 

Салон нового Suzuki Vitara рассекречен на шпионских фото

 

Инсайдеры сообщают, что в передней части кузова Suzuki Vitara под радиаторной решеткой расположились некоторые датчики и сенсоры, что говорит о наличии современных электронных ассистентов и систем безопасности. Ожидается, что премьера японского кроссовера состоится уже в ближайшее время, а продажи стартуют до конца 2018 года.
Васисуалий Мурчалов
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