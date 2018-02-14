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| | Новый седан Nissan Teana 2019 дебютируют в Нью-Йорке

Новый седан Nissan Teana 2019 дебютируют в Нью-Йорке

Сегодня, 14:46
Разработчики из японской компании Nissan готовят к публичной премьере новый семейный седан Nissan Altima, который российским клиентам знаком по названию Nissan Teana. Сообщается, что новинка дебютирует 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке и пополнит список оснащения современными полуавтономными технологиями.

Новый седан Nissan Teana 2019 дебютируют в Нью-Йорке

 

Как сообщалось ранее, новый семейный седан Nissan Teana получит полностью пересмотренный дизайн кузова, внешность которого будет иметь множество сходств с концептом Nissan Vmotion 2.0. Не так давно модель была замечена на дорогах общего пользования в Сан-Франциско – автомобиль сохранил узнаваемые габариты, но получил более футуристичную оптику и решетку радиатора.

Инсайдеры сообщили, что новый Nissan Teana получит набор полуавтономных систем Nissan ProPilot. Данная опция позволит автомобилю двигаться в беспилотном режиме по заданному маршруту, после чего самостоятельно парковаться.

Новый седан Nissan Teana 2019 дебютируют в Нью-Йорке

 

Что касается технических характеристик, то новый Nissan Teana, как уверены эксперты, будет оснащаться прежними моторами – 2,5-литровым атмосферным двигателем с четырьмя цилиндрами, а также 3,5-литровым V6. Ожидается, что силовые установки станут более экономичными и производительными, а линейку может пополнить и турбированный мотор.
Васисуалий Мурчалов
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