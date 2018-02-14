Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | Украинец продает самодельный спорткар на базе ВАЗ-2101 за $3000

Украинец продает самодельный спорткар на базе ВАЗ-2101 за $3000

Сегодня, 13:00
Украинский автомобильный энтузиаст выставил на продажу выполненный своими руками спорткар, в основе которого лежит советский ВАЗ-2101, более известный как «Копейка». Сообщается, что владелец необычной модели планирует выручить за автомобиль всего 3 000 долларов, что эквивалентно 174 000 рублей по актуальному курсу.

 

Автор спорткара во время общения с журналистами заявил, что автомобиль выполнен на базе шасси от советского седана ВАЗ-2101, а работы по созданию модели начались ещё в далёком 1983 году. Владелец отметил, что от работы его отвлекали другие многочисленные занятия, поэтому завершить проект удалось совсем недавно.

Длина уникальной спортивной «Копейки» составляет 4 200 мм, а ширина несколько увеличилась до 1 650 мм. Снаряженная масса модели составляет 990 килограммов, что несколько меньше заводского седана.

Самой забавной частью спорткара являются двери типа «крылья чайки», схожие с решением на итальянских суперкарах и кроссовере Tesla Model X. Владелец необычного авто отметил, что все кузовные панели выполнялись вручную из металлолома и черепицы.

 

К сожалению, технические характеристики спорткара ВАЗ-2101 далеки от спортивных – модель приводится в движение «вазовским» мотором, способным разогнать автомобиль до 140 км/ч.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Простоявшую 35 лет в гараже «Копейку» продают за 1,5 млн рублей
Простоявшую 35 лет в гараже «Копейку» продают за 1,5 млн рублей

В минувшее воскресенье, 10 декабря, на страницах портала Auto.ru появилось объявление о продаже советского седана ВАЗ-2101, который имеет пробег всего в 400

На продажу выставлен самодельный «ВАЗ-кабриолет» за 1,7 млн рублей
На продажу выставлен самодельный «ВАЗ-кабриолет» за 1,7 млн рублей

Житель Московской области Сергей Смай выставил на продажу уникальный ретро-кабриолет, стоимость которого составляет 1 700 000 рублей. Продавец рассказал, что

В Казахстане на утилизацию сдали спорткар Porsche 924
В Казахстане на утилизацию сдали спорткар Porsche 924

В казахстанском городе Талдыкорган владелец уникального спорткара Porsche 924 сдал свой автомобиль в утилизацию. Примечательно, что в результате «выгодной»

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости