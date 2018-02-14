Украинец продает самодельный спорткар на базе ВАЗ-2101 за $3000

Автор спорткара во время общения с журналистами заявил, что автомобиль выполнен на базе шасси от советского седана ВАЗ-2101, а работы по созданию модели начались ещё в далёком 1983 году. Владелец отметил, что от работы его отвлекали другие многочисленные занятия, поэтому завершить проект удалось совсем недавно.
Длина уникальной спортивной «Копейки» составляет 4 200 мм, а ширина несколько увеличилась до 1 650 мм. Снаряженная масса модели составляет 990 килограммов, что несколько меньше заводского седана.
Самой забавной частью спорткара являются двери типа «крылья чайки», схожие с решением на итальянских суперкарах и кроссовере Tesla Model X. Владелец необычного авто отметил, что все кузовные панели выполнялись вручную из металлолома и черепицы.
К сожалению, технические характеристики спорткара ВАЗ-2101 далеки от спортивных – модель приводится в движение «вазовским» мотором, способным разогнать автомобиль до 140 км/ч.