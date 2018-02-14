Ford экстренно отзывает 33 000 пикапов Ranger из-за подушек Takata

Представители компании Ford посоветовали североамериканским владельцам пикапов Ford Ranger 2006 модельного года срочно прекратить использовать свои автомобили и доставить их на сервисное обслуживание. Отмечается, что 33 428 грузовиков оснащаются эйрбегами, занесенными в группу особо высокого риска.

Васисуалий Мурчалов

Стоит напомнить, что в начале 2018 года компания Ford объявила об отзыве более 600 000 автомобилей в США и Канаде из-за установки на них смертельно опасных подушек безопасности японской компании Takata – данные эйрбеги на сегодняшний день привели к смерти порядка 20 человек. Наряду с этим выяснилось, что некоторые модели имеют подушки безопасности ещё более плохого качества.Представители Ford настоятельно рекомендуют 33 428 владельцам пикапов Ford Ranger срочно прекратить использовать автомобили и доставить их на сервис. Сообщается, что в группу повышенного риска попали модели, выпущенные с 10 августа 2005 года по 15 декабря 2005 года. Отмечается, что 30 603 пикапа находятся в США, и ещё 2 825 автомобилей ездят по дорогам Канады.Уточняется, что проблемные Ford Ranger имеют не только дефектные подушки безопасности, но и неисправную систему подкачки воздуха. В данном случае риск разрыва подушки увеличивается.