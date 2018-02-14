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| | Ford Ranger Raptor мог получить 12-диапазонный «автомат»

Ford Ranger Raptor мог получить 12-диапазонный «автомат»

Сегодня, 02:08
Компания Ford готовится вывести на американский автомобильный рынок новый производительный пикап Ford Ranger Raptor, который ориентирован на экстремальное вождение по бездорожью. Модель получит 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию, однако разработчики признались, что ранее они хотели оснастить новинку более нестандартной коробкой.

Ford Ranger Raptor мог получить 12-диапазонный «автомат»

 

Джон Фаллу, вице-президент азиатско-тихоокеанского подразделения Ford по планированию модельной линейки, во время общения с журналистами австралийского издания CarAdvice рассказал о некоторых деталях о разработке нового Ford Ranger Raptor.

Топ-менеджер признался, что изначально модель готовилась получить 12- или даже 13- ступенчатую автоматическую трансмиссию. Стоит отметить, что такое количество передач сложно назвать привычным для современных авто.

Господин Фаллу отметил, что заднеприводный грузовик Ford Ranger Raptor во время тестирования на определение оптимального количества передаточных чисел отлично справлялся с 12-ступенчатой АКПП.

Ford Ranger Raptor мог получить 12-диапазонный «автомат»

 

Наряду с этим позже модель было решено оснастить 10-диапазонным автоматом, что является современным и эффективным решением. Напомним, что модель приводится в движение 2,3-литровым турбомотором, который способен генерировать 310 лошадиных сил при 475 Нм.
Васисуалий Мурчалов
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