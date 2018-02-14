Ford Focus нового поколения впервые замечен без камуфляжа

Судя по свежим шпионским фото, которые были сделаны в городе Кашкайш, Португалия, новый Ford Focus полностью лишился камуфляжа во время прохождения официальной рекламной фотосессии. Эксперты уверены, что хэтчбек четвертого поколения, изображенный на снимках, показан в «заряженной» версии ST или же с визуальными спортивными дополнениями из пакета ST Line.
Среди особенностей нового Ford Focus стоит отметить стильную панорамную крышу, а также 18-дюймовые спортивные колёсные диски. Помимо этого, хэтчбек в версии ST Line имеет расширенный аэродинамический обвес и небольшой спойлер сзади.
Кроме того, фотошпионам удалось запечатлеть и другую версию хэтчбека, однако в этот момент автомобиль находился в защитном чехле. Ожидается, что помимо версий ST и ST Line новый Ford Focus во второй половине 2018 года получит практичный кузов универсал, а также «внедорожную» версию Active. Позже к линейке присоединится и модель в кузове седан.