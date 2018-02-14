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| | Ford Focus нового поколения впервые замечен без камуфляжа

Ford Focus нового поколения впервые замечен без камуфляжа

Сегодня, 01:37
Компания Ford собирается полностью рассекретить хэтчбек Ford Focus нового поколения на специальном мероприятии в апреле, но фотошпионы смогли заметить автомобиль во время официальной фотосессии. Примечательно, что представители Ford всеми силами пытались отогнать папарацци, но, судя по фото, им это не удалось.

Ford Focus нового поколения впервые замечен без камуфляжа

 

Судя по свежим шпионским фото, которые были сделаны в городе Кашкайш, Португалия, новый Ford Focus полностью лишился камуфляжа во время прохождения официальной рекламной фотосессии. Эксперты уверены, что хэтчбек четвертого поколения, изображенный на снимках, показан в «заряженной» версии ST или же с визуальными спортивными дополнениями из пакета ST Line.

Среди особенностей нового Ford Focus стоит отметить стильную панорамную крышу, а также 18-дюймовые спортивные колёсные диски. Помимо этого, хэтчбек в версии ST Line имеет расширенный аэродинамический обвес и небольшой спойлер сзади.

Ford Focus нового поколения впервые замечен без камуфляжа

 

Кроме того, фотошпионам удалось запечатлеть и другую версию хэтчбека, однако в этот момент автомобиль находился в защитном чехле. Ожидается, что помимо версий ST и ST Line новый Ford Focus во второй половине 2018 года получит практичный кузов универсал, а также «внедорожную» версию Active. Позже к линейке присоединится и модель в кузове седан.
Васисуалий Мурчалов
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