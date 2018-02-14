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| | Volkswagen поведал о новинках для России на 2018 год

Volkswagen поведал о новинках для России на 2018 год

Сегодня, 04:00

Немецкий автоконцерн Volkswagen отказался от своего стенда на крупнейшем в РФ автосалоне, проходящем в Москве. При этом автопроизводитель примет участие в международном мероприятии, но в ином формате, а также привезет в Россию несколько новинок.

Volkswagen поведал о новинках для России на 2018 год

 

В 2016 году Московский автосалон проигнорировали все крупнейшие автомобильные компании, кроме Mercedes-Benz и LADA, но в этом году Volkswagen будет участвовать в мотор-шоу. Свои новейшие наработки в области электрифицированного транспорта компания продемонстрирует на «инновационной площадке».

 

Гостям мероприятия также предоставят возможность испытать в рамках тест-драйвов автомобили Volkswagen, в том числе новейшие кроссовер Teramont и флагман Touareg, которые позже доберутся дл РФ. Официальная презентация последней модели должна состояться на автовыставке в Пекине.

Поскольку у Volkswagen не будет собственного стенда, компания не собирается привозить на Московский автосалон вторую генерацию седана Polo. Напомним, такой автомобиль с конца прошлого года предлагается в Южной Америке, но под названием Virtus. По мнению экспертов, россиянам стоит ожидать смены поколений данной машины не раньше будущего года.

Volkswagen поведал о новинках для России на 2018 год

 

Шансы на появление у российских дилеров новой Jetta вовсе невелики. Машина была представлена в Детройте, но на мотор-шоу было заявлено, что она будет продаваться только на рынках США и Китая.


Яна Васильева
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