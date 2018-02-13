Показаны первые фото новых Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo

Французский автопроизводитель PSA разместил в сети тизерные изображения новых минивэнов Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo, а также раскрыл некоторую информацию о данных моделях. Так, новинки получат ряд электронных ассистентов и современные двигатели.

Коммерческие модели Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo нового поколения сконструируют на модульной платформе EMP2, которую подвергли адаптации под такой тип транспорта. Каждый из автомобилей будет предлагаться в 5- и 7-местных модификациях.

По неподтверждённой официально информации, новые Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo будут доступны с 1,5-литровым дизельным двигателем и 1,2-литровым бензиновым турбомотором. Сборку минивэнов планируется наладить на заводах в Вито, Италия, и португальском Мангуалди. Ради выпуска данных моделей на предприятиях появятся четвёртая и третья смены соответственно.

Стоит напомнить, что в августе минувшего года PSA приобрела за 2,2 млрд евро у General Motors бренды Opel/Vauxhall. В планы компании входит перевести будущие модели Opel/Vauxhall на платформу EMP2. Помимо этого, марки должны появиться на 20 новых рынках до 2020 года.

Яна Васильева