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| | Первый кроссовер Rolls-Royce все же будет называться Cullinan

Первый кроссовер Rolls-Royce все же будет называться Cullinan

Сегодня, 16:32

Официальные представители Rolls-Royce подтвердили информацию, что первый в истории бренда полноприводный кроссовер назовут Cullinan. Именно под таким именем компания анонсировала новинку ещё три года назад.

Первый кроссовер Rolls-Royce все же будет называться Cullinan

 

По словам Торстена Мюллера-Отвоса, гендиректора Rolls-Royce, новый автомобиль получил своё название от крупнейшего в мире алмаза Куллинан, который также известен как «Звезда Африки».

 

«Нас вдохновила тысячелетняя история формирования алмаза Cullinan, и это имя раскрывает грани характера нового автомобиля», – отметил топ-менеджер.

Согласно задумке, имя модели должно ассоциироваться с выносливостью и абсолютной прочностью, воплощать идею редкой и драгоценной роскоши, а также отражать первооткрывательский дух, присущий Чарльзу Роллсу и сэру Генри Ройсу.

Свой первый кроссовер Rolls-Royce построит на сверхлегкой платформе из алюминия, которая найдёт применения в последующих моделях бренда. Ожидается, что Cullinan унаследует силовую установку от нового Phantom. Речь идёт о 6,75-сильном битурбированном двигателе V12, генерирующем 671 лошадиную силу при 900 Нм. Пару мотору составит 8-ступенчатая АКПП ZF.

Презентация нового Rolls-Royce Cullinan запланирована на лето 2018 года, однако до первых заказчиков модель доберётся только в следующем году.


Яна Васильева
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