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| | Mercedes-Benz показал 585-сильный "заряженный" внедорожник AMG G 63

Mercedes-Benz показал 585-сильный "заряженный" внедорожник AMG G 63

Вчера, 18:00

Mercedes-AMG выпустил «заряженный» внедорожник G-Class новой генерации, который оснастили 585-сильным двигателем. Публичный дебют Mercedes-AMG G 63 пройдёт в рамках Женевского автосалона в следующем месяце.

 

Mercedes-Benz показал 585-сильный "заряженный" внедорожник AMG G 63

 

Внедорожник получил под капот 4,0-литровый битурбированный V8 с регулируемой геометрией крыльчатки, который развивает 585 лошадиных сил при 850 Нм. Ранее автомобиль приводился в движение 5,5-литровым мотором V8, отдача которого была на 14 «лошадок» и 90 Нм меньше.

 

В тандеме с новым агрегатом работают 9-скоростная АКПП AMG Speedshift TCT и система привода на четыре колеса AMG Performance, распределяющая тягу в соотношении 40:60. Новый Mercedes-AMG G 63 весит 2485 килограммов, однако это не мешает ему разгоняться до первой «сотни» за 4,5 секунды или на 0,9 секунды быстрее предшественника.

Максимальную скорость внедорожника принудительно ограничили на отметке в 220 км/ч. При этом для покупки доступен пакет, позволяющий увеличить скорость до 240 км/ч. Для сравнения Range Rover Sport SVR на разгон до 100 км/ч тратит 4,7 секунды, однако его предельная скорость достигает 260 км/ч.

 

Mercedes-Benz показал 585-сильный "заряженный" внедорожник AMG G 63

 

Mercedes-Benz показал 585-сильный "заряженный" внедорожник AMG G 63

 

Mercedes-Benz показал 585-сильный "заряженный" внедорожник AMG G 63

 

Mercedes-Benz показал 585-сильный "заряженный" внедорожник AMG G 63

 

Mercedes-Benz показал 585-сильный "заряженный" внедорожник AMG G 63

 

Mercedes-Benz показал 585-сильный "заряженный" внедорожник AMG G 63

 

Кроме того, Mercedes-AMG G 63 может похвастаться спортивной выхлопной системой, адаптивной подвеской, легкосплавными колёсными дисками размерностью 22 дюйма и улучшенными тормозами с красными суппортами.

 


Яна Васильева
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