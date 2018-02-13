Районные больницы Бурятии получили 20 новых реанимобилей

Сегодня, 13 февраля, 19 районных больниц Бурятии получили новые реанимационные автомобили скорой помощи, а ключи от машин были переданы в рамках торжественного мероприятия. Отмечается, что в общей сложности медучреждения республики получили 20 новых реанимобилей.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным российских СМИ, которые ссылаются на пресс-службу администрации Республики Бурятия, 20 новых реанимационных медицинских автомобилей высокой проходимости пополнили автопарки отделений скорой помощи. Уточняется, что новые машины получили 19 районных больниц республики, а их распределение осуществлялось с учётом состояние автопарка и удаленности населенных пунктов от больниц.Чиновники отметили, что все машины оснащаются всем необходимым оборудованием, в том числе и для реанимационной помощи – в салоне установлен дефибриллятор, ингалятор, система искусственной вентиляции лёгких, а также комплекты для оказания помощи беременным женщинам и детям.Дамбинима Самбуев, министр здравоохранения Бурятии, во время общения с журналистами отметил, что укомплектованность республиканских больниц машинами скорой помощи на сегодняшний день составляет 47%, но ведомство планомерно обновляет автопарк.