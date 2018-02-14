Названы авто, которые продают с прибылью после 3 лет эксплуатации

Исследование, проведённое специалистами компаний «Правильная цена» и «Автостат Инфо», показало, что сегодня некоторые трёхлетние автомобили можно продать по более высокой цене по сравнению со стоимостью на момент покупки. Эксперты рассмотрели 370 моделей 43 брендов в 1 700 модификациях, предлагаемых на вторичном авторынке РФ.

Остаточная стоимость Toyota Hilux 2014 года выпуска составила 103,2% от изначального ценника. Выше изначальной цены этот показатель оказался также у Toyota Highlander (100,9%) и Porsche Macan (100,1%).

В среднем Mazda CX-5 сохранила 97,1% первоначальной цены, а Mazda3 и Mazda6 – 96,1 и 94,4% соответственно. Более 90% стоимость осталось у немецкого кроссовера Porsche Cayenne (92,7%), шведского Volvo XC70 (91,6%), немецких Mercedes-Benz A-Class (91,4%) и Mercedes-Benz GL-Class (90,4%), а также южнокорейского KIA Rio (90,4%). В число самых ликвидных машин вошли также Seat Alhambra (88,3%), Toyota Camry (87,8%), Toyota Land Cruiser (87,4%), Volvo S60 (85,9%) и Mercedes-Benz S-Class (78,9%).

По словам экспертов, подобная тенденция связана с увеличением цен на новые авто, которое началось в 2014 году. Когда в категорию трёхлетних автомобилей перейдут модели 2015 года, их остаточная цена окажется гораздо ниже.

Яна Васильева