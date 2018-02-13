Красноярец продает электрокар Tesla Model S за 10,5 млн рублей

Местные автомобильные порталы сообщают, что житель Красноярска выставил на продажу свой электрокар Tesla Model S в версии 75D, на одометре которого значится отметка о пробеге в один километр. Отмечается, что за американский электрокар россиянин планирует выручить внушительную сумму в 10 500 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Сообщается, что в Красноярске для покупки доступен американский производительный электрокар Tesla Model S в комплектации 75D. Примечательно, что текущий владелец модели обещает покупателю 10 лет бесплатного технического обслуживания электрокара, а также безвозмездный доступ к электрической зарядке.Отмечается, что покупка автомобиля доступна в формате онлайн-аукциона до 26 февраля нынешнего года. Специалисты считают, что модель может и не найти своего владельца, так как электрокары и инфраструктура для них пока не развиты в Красноярске. На сегодняшний день в городе работает всего одна зарядная станция для «зелёного» транспорта.Владелец модели отметил, что Tesla Model S оснащается системой Autopilot, которая сама в необходимый момент активирует нужные системы безопасности. Ввиду этого продавец готов дать 10-летнюю «гарантию», ведь автомобиль можно повредить только нарочно.