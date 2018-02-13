Рассекречен обновленный седан Mercedes-Maybach S-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz обновила седан S-Class в роскошном исполнении Maybach. Публичная презентация модели пройдёт в начале марта на автовыставке в Женеве, а у дилеров новинка появится уже летом нынешнего года.

Обновлённый седан оснастили новой радиаторной решёткой в духе прототипа Mercedes-Maybach Vision 6, дебютировавшего в августе 2017 года в рамках конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Автомобиль получил также модифицированные бамперы и колёсные диски размерностью 20 дюймов. Кроме того, расширилась палитра цветов, предлагаемых для окраса кузова.

Для отделки салона дизайнеры остановили выбор на коже Nappa с контрастной прострочкой. Что касается интерьера, то упомянуть следует также дополнительную подсветку, большой тачскрин мультимедийной системы и дисплеи для пассажиров заднего ряда.

Изменения затронули и габариты роскошного Mercedes-Maybach S-Class. Теперь автомобиль достигает в длину 5 461 мм, а его колёсная база выросла до 3 365 мм. Модель сохранила прежнюю техническую «начинку».

Напомним, что под капот седана устанавливается 4,0-литровый бензиновый мотор V8, генерирующий 463 лошадиные силы. Автомобиль предложат также с 621-сильным V12 объёмом 6,0 литров.

Яна Васильева