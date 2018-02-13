Студенты разработали для Hyundai городской электрический багги

В рамках международного автосалона в Женеве, который откроется для журналистов уже 6 марта 2018 года, представят необычный полностью электрический концепт Hyundai Kite Concept. Отмечается, что модель разработана европейскими дизайнерами Hyundai, а также студентами Европейского института дизайна в Турине (IED).

Южнокорейская компания Hyundai на своих страницах в социальных сетях опубликовала тизерные скетчи нового концептуального багги Hyundai Kite Concept, который покажут публике на автосалоне в Женеве. Отмечается, что в разработке модели приняли участие 15 лучших студентов Европейского института дизайна из Индии, Великобритании, Южной Кореи, Китая и Мексики.Разработчики отметили, что перед студентами была поставлена задача «переосмыслить концепцию привычного автомобиля» и молодые специалисты успешно справились с заданием. Новый Hyundai Kite Concept не имеет боковых дверей и лобового стекла, но оснащается двумя пассажирскими сидениями. Руль автомобиля получил «гоночную» прямоугольную форму.

Васисуалий Мурчалов

Что касается габаритных размеров, то багги получил 3 745 мм длины, ширина и высота достигают 2 235 и 1 455 мм соответственно, а колёсная база растянулась до 2 580 мм. Информации о технических характеристиках модели пока нет, однако известно, что концепт оснащается компактным электромотором.