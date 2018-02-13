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| | Студенты разработали для Hyundai городской электрический багги

Студенты разработали для Hyundai городской электрический багги

Сегодня, 15:32
В рамках международного автосалона в Женеве, который откроется для журналистов уже 6 марта 2018 года, представят необычный полностью электрический концепт Hyundai Kite Concept. Отмечается, что модель разработана европейскими дизайнерами Hyundai, а также студентами Европейского института дизайна в Турине (IED).

Студенты разработали для Hyundai городской электрический багги

 

Южнокорейская компания Hyundai на своих страницах в социальных сетях опубликовала тизерные скетчи нового концептуального багги Hyundai Kite Concept, который покажут публике на автосалоне в Женеве. Отмечается, что в разработке модели приняли участие 15 лучших студентов Европейского института дизайна из Индии, Великобритании, Южной Кореи, Китая и Мексики.

Разработчики отметили, что перед студентами была поставлена задача «переосмыслить концепцию привычного автомобиля» и молодые специалисты успешно справились с заданием. Новый Hyundai Kite Concept не имеет боковых дверей и лобового стекла, но оснащается двумя пассажирскими сидениями. Руль автомобиля получил «гоночную» прямоугольную форму.

Студенты разработали для Hyundai городской электрический багги

 

Студенты разработали для Hyundai городской электрический багги

 

Что касается габаритных размеров, то багги получил 3 745 мм длины, ширина и высота достигают 2 235 и 1 455 мм соответственно, а колёсная база растянулась до 2 580 мм. Информации о технических характеристиках модели пока нет, однако известно, что концепт оснащается компактным электромотором.
Васисуалий Мурчалов
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