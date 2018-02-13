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| | Subaru выпустит юбилейные версии всех моделей

Subaru выпустит юбилейные версии всех моделей

Сегодня, 14:57
Японская компания Subaru планирует отметить 50-летие своего присутствия на автомобильном рынке Соединенных Штатов, представив специальные версии для всей американской линейки. Отмечается, что публичный дебют автомобилей состоялся в рамках проходящего в эти дни автосалона в Чикаго.

Subaru выпустит юбилейные версии всех моделей

 

Согласно данным американских автомобильных изданий, в рамках автосалона в Чикаго, который уже начал свою работу, показаны юбилейные модели компании Subaru, приуроченные к 50-летию с момента выхода бренда на рынок Соединённых Штатов.

Все модели получили специальные шильдики 50th Anniversary Edition, которые расположились на некоторых кузовных панелях, а также на обшивке передних сидений и напольных ковриках. Все автомобили, кроме Subaru BRZ и Subaru WRX STI, получили хромированную отделку решетки радиатора, а также новые литые диски колёс.

Subaru выпустит юбилейные версии всех моделей

 

Отмечается, что специальная версия доступна для моделей Subaru в максимальном варианте исполнения. Сидения моделей отделаны чёрной кожей и имеют серебряную прострочку, а ремни безопасности также получат серебристый оттенок. Уточняется, что Subaru выпустит по 1050 единиц Forester, Impreza, Legacy и Outback, а также по 250 юбилейных BRZ, 600 WRX и 200 штук WRX STI.
Васисуалий Мурчалов
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