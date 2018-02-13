Продажи коммерческих авто в России в январе выросли на 12%

На первичном авторынке РФ в январе было продано 6 900 лёгких коммерческих машин, что на 12% больше относительно того же периода 2017 года. Соответствующими данными поделилось агентство «АВТОСТАТ».

Яна Васильева

Наибольшей популярностью в сегменте LCV пользуются автомобили ГАЗ, на которые в январе пришлось 44% от общего объёма продаж. За отчётный период в России было продано около 3 000 таких автомобилей марки ГАЗ, что соответствует росту на 8,2%.На втором месте оказался УАЗ, дилерам которого удалось продать в минувшем месяце 1 400 машин (+2,4%). Третью позицию заняла марка LADA, которой удалось нарастить продажи лёгкого коммерческого транспорта на 45,58% или до 621 экземпляра. Что касается зарубежных компаний, то по объёму реализации в этом сегменте лидирует Ford (502 ед.; +48,5%), далее расположился немецкий Mercedes-Benz с 464 проданным авто (-16,5%).Среди моделей класса LCV чаще всего россияне останавливали выбор на ГАЗ «ГАЗель NEXT». Так, в январе было продано 1 700 таких машин, что на 36,4% больше, чем в предыдущем году.