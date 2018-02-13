Седан Genesis G80 получил дизельный 2,2-литровый мотор CRDi Turbo

Представленный в 2016 году корейский премиальный седан Genesis G80 изначально предлагался с широкой линейкой 2,0-литровых рядных моторов и более производительных V6, а теперь к ним присоединился и новый турбированный 2,2-литровый двигатель CRDi Turbo. Отмечается, что продажи дизельного Genesis G80 2018 модельного года уже стартовали в Южной Корее.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным автомобильного издания AutoEvolution, на автомобильном рынке Южной Кореи стартовал приём предварительных заказов на новый седан Genesis G80 2018 модельного года. Отмечается, что новинка отныне доступна с 2,2-литровым дизельным мотором CRDi Turbo с системой турбонаддува. Новая силовая установка соответствует экологическому стандарту «Евро-6».Что касается мощности, то новый 2,2-литровый турбодизельный мотор способен генерировать 202 лошадиные силы при 441 Нм крутящего момента. Не исключено, что Genesis G80 с таким мотором появится и в России, ведь двигатель идентичен той установке, которая приводит в движение KIA Stinger.Стоимость Genesis G80 с дизельным мотором в Южной Корее составляет 51 700 000 вон, что эквивалентно 2 770 000 рублей. Разработчики отметили, что модель объединяет в себе широкое оснащение, люксовую отделку и топливную экономичность.