В Южной Корее закрывают автозавод General Motors

Автопроизводитель General Motors сообщил, что намерен закрыть предприятие в Южной Корее. Завод GM в Кунсане закроют ещё до конца мая из-за низкого уровня производства автомобилей в последние три года.

Татьяна Рязанская

Представители компании General Motors сообщили, что предприятие в Кунсане с 2014 года задействовало лишь 20% мощностей. Низкая загруженность завода GM и стала причиной его закрытия. Специалисты оценили, что издержки производства обойдутся автоконцерну в 850 миллионов долларов.Каер Казем, руководитель дочерней компании General Motors Korea сообщил, что закрытие филиала в Корее - трудный первый шаг, направленный на реструктуризацию деятельности в стране. GM Korea основали в 2002 году, за это время на предприятии было собрано порядка 10 млн авто, большая часть из которых была экспортирована. На мощностях завода работают порядка 200 000 сотрудников.