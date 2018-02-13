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| | В Южной Корее закрывают автозавод General Motors

В Южной Корее закрывают автозавод General Motors

Сегодня, 12:18
Автопроизводитель General Motors сообщил, что намерен закрыть предприятие в Южной Корее. Завод GM в Кунсане закроют ещё до конца мая из-за низкого уровня производства автомобилей в последние три года.

В Южной Корее закрывают автозавод General Motors

 

Представители компании General Motors сообщили, что предприятие в Кунсане с 2014 года задействовало лишь 20% мощностей. Низкая загруженность завода GM и стала причиной его закрытия. Специалисты оценили, что издержки производства обойдутся автоконцерну в 850 миллионов долларов.

Каер Казем, руководитель дочерней компании General Motors Korea сообщил, что закрытие филиала в Корее - трудный первый шаг, направленный на реструктуризацию деятельности в стране. GM Korea основали в 2002 году, за это время на предприятии было собрано порядка 10 млн авто, большая часть из которых была экспортирована. На мощностях завода работают порядка 200 000 сотрудников.
Татьяна Рязанская
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