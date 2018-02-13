Рассекречен люксовый LADA Vesta Signature президента «АвтоВАЗ»

Информационное агентство RCI News на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало свежи фото, на которых можно увидеть роскошный LADA Vesta в исполнении Signature. Отмечается, что автомобиль принадлежит президенту российской компании «АвтоВАЗ» Николя Мору.

Согласно данным журналистов, уникальный LADA Vesta в люксовом исполнении Signature был замечен фотографами на проходящем в эти дни в России гоночном турнире XXI Рождественская гонка чемпионов. Уникальный седан поставлен на эксклюзивные алюминиевые диски, а диван для пассажиров заднего ряда заменен на два полноценных кресла, разделенных подлокотником.Как сообщалось ранее, LADA Vesta Signature, принадлежащий главе «АвтоВАЗ» Николя Мору, имеет удлиненную колесную базу, что позволило увеличить пространство для ног пассажиров задних сидений на 20 сантиметров.

Васисуалий Мурчалов

Отмечается, что LADA Vesta Signature выпускается в индивидуальном формате с учётом всех пожеланий потенциальных клиентов. Автомобиль может оснащаться кожаным интерьером, защитой от вибрации, шумоизоляцией и премиальным мультимедийным центром с большим тачскрином. Также в список оснащения входит обогрев всех сидений и набор систем безопасности. Стоимость автомобиля составляет примерно 1 000 000 рублей.