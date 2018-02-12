Red Bull Racing объявила дату презентации новой машины

Австрийская команда Red Bull Racing определилась с датой премьерного показа своей новой гоночной машины. Автомобиль с индексом RB14 продемонстрируют уже в предстоящий понедельник.

Как стало известно по публикациям в Twitter-аккаунте Red Bull Racing и на официальном портале коллектива, презентация машин состоится 19 января. К сожалению, помимо даты команда не стала раскрывать никакой информации о своём болиде.

Таким образом, Red Bull Racing покажет своё детище второй после британской команды Williams, наметившей показ машины с индексом FW41 на четверг, 15 февраля. Как правило, австрийский коллектив демонстрирует новое авто последним, однако в нынешнем году это изменится.

Напомним, что 20 февраля в режиме онлайн на собственных сайтах машины покажут Renault и Sauber. Следующими дебютируют Ferrari и Mercedes – 22 февраля, McLaren – 23 февраля. Ожидается, что команда Force India проведёт презентацию 25 февраля, однако пока эта информация не получила официального подтверждения. Наконец, 26 февраля машины продемонстрируют Toro Rosso и Haas F1.

Яна Васильева