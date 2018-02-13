В Нью-Дели состоялся парад коллекционных автомобилей

В центре Нью-Дели состоялся ежегодный парад редчайших коллекционных автомобилей. Сообщается, что по улицам индийской столицы проехали более 150 исторически ценных автомобилей, в том числе и несуществующих ныне брендов.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным индийских автомобильных изданий, в Нью-Дели прошёл традиционный 52-ой по счёту перед коллекционных автомобилей. Сообщается, что жители и гости столицы Индии получили уникальную возможность сфотографироваться с такими моделями как Rolls-Royce 1933 года, Packard 1938 года, Minerva 1933 года, Ford 1934 года, Mercedes-Benz 1938 года, а также Morris 1936 года. Примечательно, что бренды Minerva и Morris не дожили до наших дней.Ашок Бхатиа, владелец редчайшего Austin 7 Tourer 1935 года, во время общения с журналистами отметил, что он очень рад посетить праздник, а его автомобиль использует оригинальные запчасти, поставляемые из Великобритании. Ещё один коллекционер привёз в Нью-Дели четыре классических автомобиля Fiat и отметил, что в его гараже есть еще более ценные модели.Стоит отметить, что редкие роскошные автомобили начали появляться в Индии с 1970 года. В 1947 году Индия получила независимость от Великобритании, но в 1970 году привилегии махараджей и князей были отменены, а их имущество было национализировано. Машины богачей смогли приобрести многие индийцы со средним достатком.