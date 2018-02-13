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| | Ателье Ares Design представило Bentley Mulsanne в кузове купе

Ателье Ares Design представило Bentley Mulsanne в кузове купе

Сегодня, 02:00
Итальянское ателье Ares Design разработало новое купе на базе Bentley Mulsanne в кузове седан. Дэни Бахар, бывший глава Lotus, официально представил переработанную новинку в рамках открытия нового завода компании в Модене.

Ателье Ares Design представило Bentley Mulsanne в кузове купе

 

Задняя часть Bentley Mulsanne была полностью переделана, также переработки коснулись и салона. Некоторые доработки помогли сделать немецкие специалисты Mcchip-DKR. Они отвечали за разработку новых алюминиевых кузовных пластин для купе. Ares Design не сообщили был ли доработан двигатель купе.

Ателье Ares Design представило Bentley Mulsanne в кузове купе

 

Ателье Ares Design представило Bentley Mulsanne в кузове купе

 

Оригинальная версия Bentley Mulsanne оснащена битурбинным двигателем V8 объемом 6,75 литра производительностью 512 «лошадей» при моменте силы в 1 020 Нм. В качестве трансмиссии седану устанавливают АКПП на восемь ступеней. Разгон до первой «сотни» занимает всего 5,5 секунд при максимальной скорости в 296 км/ч.

Ателье Ares Design представило Bentley Mulsanne в кузове купе

 

Ателье Ares Design представило Bentley Mulsanne в кузове купе

 

Ателье Ares Design представило Bentley Mulsanne в кузове купе

 

В прошлом месяце ателье Ares Design представило современную версию De Tomaso Pantera 1970 модельного года – Project Panther . Модель разработано на базе Lamborghini Huracan.
Татьяна Рязанская
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