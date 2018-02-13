Ателье Ares Design представило Bentley Mulsanne в кузове купе

Итальянское ателье Ares Design разработало новое купе на базе Bentley Mulsanne в кузове седан. Дэни Бахар, бывший глава Lotus, официально представил переработанную новинку в рамках открытия нового завода компании в Модене.

Задняя часть Bentley Mulsanne была полностью переделана, также переработки коснулись и салона. Некоторые доработки помогли сделать немецкие специалисты Mcchip-DKR. Они отвечали за разработку новых алюминиевых кузовных пластин для купе. Ares Design не сообщили был ли доработан двигатель купе.

Оригинальная версия Bentley Mulsanne оснащена битурбинным двигателем V8 объемом 6,75 литра производительностью 512 «лошадей» при моменте силы в 1 020 Нм. В качестве трансмиссии седану устанавливают АКПП на восемь ступеней. Разгон до первой «сотни» занимает всего 5,5 секунд при максимальной скорости в 296 км/ч.

Татьяна Рязанская

В прошлом месяце ателье Ares Design представило современную версию De Tomaso Pantera 1970 модельного года – Project Panther . Модель разработано на базе Lamborghini Huracan.