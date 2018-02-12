Уклон лестницы ведущей к арке «Небесные врата» составляет 45°. За рулем Range Rover Sport находился Тун Хопинь, который в прошлом году победил в гонке «24 часов Ле-Мана» в категории LMP2. Прежде чем взобраться на гор Тяньмэнь гонщик преодолел серпантин из 99 поворотов. В рамках проекта «Dragon Challenge» автопроизводитель продемонстрировал высокую проходимость гибридной версии Range Rover Sport.
Гибридный Range Rover поднялся по лестнице к «Небесным вратам»Вчера, 22:00
Британская компания Jaguar Land Rover обновила внедорожники Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque до 2018 модельного года для автомобильного рынка
На официальном сайте Land Rover в России опубликовали цены на обновленный внедорожник Range Rover Sport. В России базовая комплектация будет стоить более 5 млн
Руководство автопроизводителя Jaguar Land Rover приняло решение отозвать 65 000 своих авто модели Range Rover из-за ошибки в ПО компьютерной системы, о чем