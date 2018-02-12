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| | Гибридный Range Rover поднялся по лестнице к «Небесным вратам»

Гибридный Range Rover поднялся по лестнице к «Небесным вратам»

Вчера, 22:00
Range Rover Sport с гибридной силовой установкой поднялся по лестнице из 999 ступеней к арке «Небесные врата» на горе Тяньмэнь в Китае. Видео опубликовали на канале Land Rover в соцсети YouTube.

Гибридный Range Rover поднялся по лестнице к «Небесным вратам»

 

Уклон лестницы ведущей к арке «Небесные врата» составляет 45°. За рулем Range Rover Sport находился Тун Хопинь, который в прошлом году победил в гонке «24 часов Ле-Мана» в категории LMP2. Прежде чем взобраться на гор Тяньмэнь гонщик преодолел серпантин из 99 поворотов. В рамках проекта «Dragon Challenge» автопроизводитель продемонстрировал высокую проходимость гибридной версии Range Rover Sport.

В октябре 2017 года на рынок выпустили обновление Range Rover Sport и оснастили кроссовер гибридной силовой установкой: турбодвигатель V4 производительностью 300 «лошадей» и электромотор мощностью 116 «лошадей». В качестве трансмиссии доступна коробка-автомат на восемь скоростей. Емкость литий-ионных батарей составляет 13,1 кВт/ч.

Татьяна Рязанская
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