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| | Peugeot 3008 стал самой продаваемой моделью французской марки в России

Peugeot 3008 стал самой продаваемой моделью французской марки в России

Вчера, 21:06

По итогам января 2018 года наибольшим спросом в модельном ряду французского бренда Peugeot пользовался пятиместный кроссовер 3008. Российским дилерам удалось продать 217 таких автомобилей за отчётный месяц.

Peugeot 3008 стал самой продаваемой моделью французской марки в России

 

В целом российские продажи Peugeot составили 415 машин, что соответствует росту на 83% относительно прошлогоднего показателя. Стоит отметить, что Peugeot 3008 стал доступен на авторынке РФ в начале лета 2017 года. Модель можно приобрести с 1,6-литровым бензиновым мотором, генерирующим 150 лошадиных сил, а также с 2,0-литровым дизельным двигателем аналогичной мощности. Оба силовых агрегата сочетаются с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, тип привода – исключительно передний.

 

Уже в начальной комплектации Peugeot 3008 оснащается двухзонным климат-контролем, задним парктроником, круиз-контролем, датчиками дождя и света, стойками лобового стекла с подогревом, системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и 8-дюймовым дисплеем мультимедийного комплекса. Стоимость кроссовера начинается от 1 700 000 рублей.


Яна Васильева
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