В 2017 году россияне приобрели 85 люксовых Rolls-Royce

Согласно информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году российские автолюбители приобрели 85 роскошных автомобилей британского бренда Rolls-Royce, входящего в состав BMW Group. Отмечается, что в 2016 году реализация таких автомобилей составила 110 единиц, что говорит о снижении спроса на 22,7%.

Васисуалий Мурчалов

Аналитики отметили, что самым популярным в России автомобилем бренда Rolls-Royce остается роскошное купе Wraith, на долю которого пришлось более 60% от всех продаж бренда в российских представительствах. В количественном выражении такой объём соответствует 53 автомобилям.Кроме того, в 2017 году клиенты из России приобрели 17 седанов Rolls-Royce Ghost и 12 кабриолетов Rolls-Royce Dawn. Стоимость данных моделей превышает отметку в 20 000 000 рублей. Реализация флагманского Rolls-Royce Phantom составила три единицы.Вполне ожидаемо, что более 70% от всех реализованных автомобилей Rolls-Royce пришлись на Москву и Московскую область – в количественном выражении данный показатель соответствует 61 единице. Клиенты из Новосибирска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга приобрели по две модели бренда, а ещё по одному экземпляру купили жители Набережных Челнов, Новокузнецка и Дербента.