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| | Mercedes-Benz показал на видео пять своих лучших моделей

Mercedes-Benz показал на видео пять своих лучших моделей

Сегодня, 05:00
Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz опубликовал необычный видеоролик, на котором можно увидеть лучше модели компании по мнению разработчиков. Примечательно, что в ТОП-5 смогли попасть как классические, так и новые модели компании из Штутгарта.

Mercedes-Benz показал на видео пять своих лучших моделей

 

Судя по свежему ролику, открывает рейтинг классический спортивный родстер Mercedes-Benz 540K, который дебютировал на международном автосалоне в Париже в далеком 1936 году. Модель оснащается облегченным шасси, а также рядным мотором с восемью цилиндрами объёмом в 5,4 литра.

Четвертая строчка рейтинга досталась люксовому внедорожнику Mercedes-Maybach G650 Landaulet, который был показан в 2017 году на автосалоне в Детройте. Новинка приводится в движение 630-сильным мотором V12 и имеет ценник в 630 000 евро, что эквивалентно 44 730 000 рублей по нынешнему курсу.

Далее в рейтинге следует легендарный Mercedes-Benz 600, который был снят с производства в 1981 году. За свою почти 20-летнюю историю модель выпустилась тиражом всего в 2 500 экземпляров. На втором месте расположился стильный кабриолет Mercedes-Maybach S650 Cabriolet, который дебютировал в 2016 году и стал самым дорогим спорткаром бренда с открытым верхом. Лидером рейтинга стал спорткар Mercedes-Benz 300 SLR, представленный ещё в 1955 году.
Васисуалий Мурчалов
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