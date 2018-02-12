Китайская Xpeng получила инвестиции на создание конкурента Tesla Model X

Согласно данным зарубежных автомобильных изданий, компания Xpeng получила необходимое финансирование для разработки и налаживания производства серийного кроссовера Xpeng G3 с полностью электрическим мотором. Ожидается, что первые автомобили могут покинуть конвейер уже в 2018 году.
Сообщается, что Xpeng суммарно получила порядка 350 000 000 долларов, а в списке инвесторов числится компания Foxconn, которая занимается производством устройств Apple iPhone и Sony PlayStation 4. Помимо этого, свою долю внесла и китайская компания Alibaba. В дальнейшем объём инвестиций будет расширен до 800 000 000 долларов.
Напомним, что концептуальный кроссовер Xpeng G3 был представлен публично в январе нынешнего года в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Ожидается, что стоимость серийного Xpeng G3 составит порядка 40 000 долларов (примерно 2 320 000 рублей), что почти в четыре раза дешевле Tesla Model X. Серийная модель может получить 190-сильный двигатель и запас хода в 300 километров.