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| | Китайская Xpeng получила инвестиции на создание конкурента Tesla Model X

Китайская Xpeng получила инвестиции на создание конкурента Tesla Model X

Вчера, 19:58
Молодая китайская компания Xpeng получила необходимые инвестиции, необходимые для налаживания серийного производства полностью электрического кроссовера Xpeng G3, который должен стать прямым конкурентом Tesla Model X. Отмечается, что первая партия автомобилей может быть построена уже в нынешнем году.

Китайская Xpeng получила инвестиции на создание конкурента Tesla Model X

 

Согласно данным зарубежных автомобильных изданий, компания Xpeng получила необходимое финансирование для разработки и налаживания производства серийного кроссовера Xpeng G3 с полностью электрическим мотором. Ожидается, что первые автомобили могут покинуть конвейер уже в 2018 году.

Сообщается, что Xpeng суммарно получила порядка 350 000 000 долларов, а в списке инвесторов числится компания Foxconn, которая занимается производством устройств Apple iPhone и Sony PlayStation 4. Помимо этого, свою долю внесла и китайская компания Alibaba. В дальнейшем объём инвестиций будет расширен до 800 000 000 долларов.

Напомним, что концептуальный кроссовер Xpeng G3 был представлен публично в январе нынешнего года в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Ожидается, что стоимость серийного Xpeng G3 составит порядка 40 000 долларов (примерно 2 320 000 рублей), что почти в четыре раза дешевле Tesla Model X. Серийная модель может получить 190-сильный двигатель и запас хода в 300 километров.
Васисуалий Мурчалов
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