Skoda Octavia получит полностью цифровую приборную панель

В ближайшем будущем популярная модель Skoda Octavia обзаведётся цифровой приборной панелью. Уточняется, что данную опцию автомобиль унаследует от кроссовера Karoq.

К настоящему времени Volkswagen Golf и SEAT Leon уже получили полностью цифровую панель приборов, чего нельзя сказать о Skoda Octavia. Однако вскоре ситуация изменится, и чешская марка начнёт опционально предлагать своё универсал/лифтбэк с цифровой «приборкой», позаимствованной у Karoq. Примечательно, что она уже доступна в онлайн-конфигураторе на иностранных сайтах чешского бренда по цене в 351 евро (24 947 рублей).

На предстоящем автосалоне в Женеве компания Skoda намерена показать новую модификацию Octavia, которая уже будет оснащаться цифровой панелью приборов. Любопытно, что на данном автомобиле эта опция демонстрировалась ещё осенью 2016 года.

Представители марки отмечают, что на дисплее приборной панели может отображаться навигационная карта и все нужные параметры, включая скорость, расстояние до пункта назначения, рекомендуемая передач. Уменьшив изображение, будущий автовладелец сможет видеть необходимую информацию на двух больших экранах.

Яна Васильева