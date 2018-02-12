Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю
| | Skoda Octavia получит полностью цифровую приборную панель

Skoda Octavia получит полностью цифровую приборную панель

Вчера, 17:55

В ближайшем будущем популярная модель Skoda Octavia обзаведётся цифровой приборной панелью. Уточняется, что данную опцию автомобиль унаследует от кроссовера Karoq.

Skoda Octavia получит полностью цифровую приборную панель

 

К настоящему времени Volkswagen Golf и SEAT Leon уже получили полностью цифровую панель приборов, чего нельзя сказать о Skoda Octavia. Однако вскоре ситуация изменится, и чешская марка начнёт опционально предлагать своё универсал/лифтбэк с цифровой «приборкой», позаимствованной у Karoq. Примечательно, что она уже доступна в онлайн-конфигураторе на иностранных сайтах чешского бренда по цене в 351 евро (24 947 рублей).

 

На предстоящем автосалоне в Женеве компания Skoda намерена показать новую модификацию Octavia, которая уже будет оснащаться цифровой панелью приборов. Любопытно, что на данном автомобиле эта опция демонстрировалась ещё осенью 2016 года.

Skoda Octavia получит полностью цифровую приборную панель

 

Skoda Octavia получит полностью цифровую приборную панель

 

Skoda Octavia получит полностью цифровую приборную панель

 

Представители марки отмечают, что на дисплее приборной панели может отображаться навигационная карта и все нужные параметры, включая скорость, расстояние до пункта назначения, рекомендуемая передач. Уменьшив изображение, будущий автовладелец сможет видеть необходимую информацию на двух больших экранах.

 


Яна Васильева
Новости по теме
На автосалоне в Вене представлены новые Skoda Octavia и Seat Leon
На автосалоне в Вене представлены новые Skoda Octavia и Seat Leon

На международном автосалоне, проходящем в эти дни в Вене, были проведены премьеры новых моделей Seat Leon и Skoda Octavia. Автомобили обновились не только

Skoda Octavia RS сделали еще мощнее
Skoda Octavia RS сделали еще мощнее

Инженеры чешского автопроизводителя сделали свои лифтбэк и универсал Skoda Octavia RS еще мощнее. Представители компании сообщают, что на Женевском автошоу

На автосалоне в Женеве Skoda представит новую Octavia Scout
На автосалоне в Женеве Skoda представит новую Octavia Scout

На просторах Интернета появились фотографии нового универсала-внедорожника Skoda Octavia Scout. Презентация автомобиля пройдет в марте на моторшоу в Женеве. По

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости