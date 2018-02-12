Boring Company поможет ускорить производство Tesla Model 3

На данный момент компания Tesla испытывает серьёзные сложности с производством нового электрического седана Tesla Model 3, но на встрече с инвесторами Илон Маск заверил, что ему удалось найти решение проблемы. Отмечается, что аккумуляторы для электрокаров будут поставляться с «Гигафабрики» на завод Tesla при помощи поземных тоннелей и электрогрузовиков.

Васисуалий Мурчалов

Илон Маск, руководитель компании Tesla, во время встречи с акционерами заявил, что решить проблему с производство нового электрокара Tesla Model 3 может только тщательно отлаженная логистика. Отмечается, что на помощь Tesla придёт компания Boring Company, также возглавляемая Илоном Маском.Отмечается, что между фабрикой по производство батарей «Гигафабрика 1» и сборочными мощностями Tesla лежит пусть в 400 километров, что делает поставку больших объёмов аккумуляторов довольно затратной. Вместо этого перевозить батареи смогут новые электрогрузовики Tesla Semi, а также наладить логистику можно при помощи вакуумного тоннеля Hyperloop.Позже в Tesla решили, что строительство 400-километрового тоннеля – также не самая дешевая затея. В итоге бренд остановился на варианте использования электрических грузовиков. Тоннель Hyperloop будет проложен на участке в 2 километра между заводом кресел и основным заводом Tesla.