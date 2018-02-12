На Мальте найден заброшенный автосалон с автомобилями Subaru

На страницах зарубежных автомобильных порталов появилась информация о том, что на Мальте был найден заброшенный автосалон, в шоу-руме которого находятся несколько новых автомобилей Subaru. Примечательно, что среди находок есть и редчайшее купе Subaru XT, снятое с производства ещё в 1991 году.

На страницах автомобильного блога Carsaddiction появились фотографии заброшенного дилерского центра Subaru, найденного на Мальте. Местные жители сообщили, что в середине 90-х годов прошлого столетия данный дилерский центр был единственным представительством японского бренда на острове, но в дальнейшем более крупные импортеры попросту «выбили из бизнеса» небольшой автосалон.Сообщается, что ещё пять лет назад руководитель автосалона иногда появлялся на рабочем месте, но сегодня это происходит намного реже. Судя по снимкам, в шоу-руме здания сохранились уникальные автомобили Subaru без пробега.

Васисуалий Мурчалов

Одним из самых редких автомобилей в заброшенном дилерском центре Subaru может считаться полноприводное купе Subaru XT, которое выпускалось в Японии с 1985 по 1991 год. В свое время модель прославилась благодаря наличию в списке оснащения регулировки высоты руля и системой помощи при старте на спуске и подъёме.