Автоэксперты представили ТОП-10 моделей с самыми высокими корпоративными продажами в России

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали спрос на автомобили у корпоративных клиентов России. В результате был составлен ТОП-10 моделей с самыми высокими корпоративными продажами на российском авторынке.

Татьяна Рязанская

ТОП-10 возглавил LADA Largus. В прошлом году было приобретено 9 889 новых машин, что превышает показатели 2016 года на 38,5%. Второе место досталось бывшему лидеру корпоративных продаж – Hyundai Solaris, спрос на который вырос на 22% до 9 884 единиц.Бронзу с приростом в 11% до 8 771 авто получил Volkswagen Polo. Следом идут KIA Rio и Skoda Rapid, корпоративные продажи которых выросли на 48% и 43,5% до 8 248 и 7 661 машин. Далее в рейтинге самых продаваемых моделей на корпоративном рынке России оказалась Toyota Camry, спрос на которую в 2017 году вырос на 20% до 7 631 единицы.Седьмое место получил Renault Logan с приростом в 23% до 6 443 авто. Следом идет Skoda Octavia с продажами 6 079 единиц, что на 9% больше чем годом ранее. ТОП-10 моделей с самыми высокими корпоративными продажами на замыкают две модели от LADA: Granta, продажи которой выросли на 34% до 5 657 авто, и 4x4, с приростом в 16,5% до 6 443 машин.