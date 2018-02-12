Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Мнения

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Порадовать дорогих людей можно недорого, но со вкусом.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе
| | Автоэксперты представили ТОП-10 моделей с самыми высокими корпоративными продажами в России

Автоэксперты представили ТОП-10 моделей с самыми высокими корпоративными продажами в России

Сегодня, 15:29
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали спрос на автомобили у корпоративных клиентов России. В результате был составлен ТОП-10 моделей с самыми высокими корпоративными продажами на российском авторынке.

Автоэксперты представили ТОП-10 моделей с самыми высокими корпоративными продажами в России

 

ТОП-10 возглавил LADA Largus. В прошлом году было приобретено 9 889 новых машин, что превышает показатели 2016 года на 38,5%. Второе место досталось бывшему лидеру корпоративных продаж – Hyundai Solaris, спрос на который вырос на 22% до 9 884 единиц.

Бронзу с приростом в 11% до 8 771 авто получил Volkswagen Polo. Следом идут KIA Rio и Skoda Rapid, корпоративные продажи которых выросли на 48% и 43,5% до 8 248 и 7 661 машин. Далее в рейтинге самых продаваемых моделей на корпоративном рынке России оказалась Toyota Camry, спрос на которую в 2017 году вырос на 20% до 7 631 единицы.

Седьмое место получил Renault Logan с приростом в 23% до 6 443 авто. Следом идет Skoda Octavia с продажами 6 079 единиц, что на 9% больше чем годом ранее. ТОП-10 моделей с самыми высокими корпоративными продажами на замыкают две модели от LADA: Granta, продажи которой выросли на 34% до 5 657 авто, и 4x4, с приростом в 16,5% до 6 443 машин.
Татьяна Рязанская
Новости по теме
Россия поднялась на 12 место в рейтинге крупнейших авторынков мира
Россия поднялась на 12 место в рейтинге крупнейших авторынков мира

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» исследовали мировой авторынок 2017 года. В результате Россия поднялась на 12 позицию по количеству продаж в прошлом году.

Российский рынок авто с пробегом в 2017 году вырос на 2%
Российский рынок авто с пробегом в 2017 году вырос на 2%

Согласно исследованиям агентства «АВТОСТАТ» количество продаж вторичного авторынка России в прошлом году выросло на 2,1%. В 2017 году в РФ было приобретено 5

Эксперты перечислили самые продаваемые авто в России в 2017 году
Эксперты перечислили самые продаваемые авто в России в 2017 году

12 января были опубликованы отчеты по продажам авто в России за 2017 год, согласно которому было реализовано 1 595 737 машин, что на 11,9% больше показателей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости