CarPrice запускает онлайн-автомаркет CarPrice Market

Российская площадка CarPrice запускает обновленный сервис CarPrice Market, а в торгах на аукционах теперь смогут принимать участие абсолютно все пользователи, а не только дилеры и автосалоны. Отмечается, что речь идёт о подержанных автомобилях, которые будут проходить обязательную сертификацию.

Васисуалий Мурчалов

Представители российской компании CarPrice во время общения с журналистами отметили, что сегодня, 12 февраля, стартовала работа онлайн-автомаркета по продаже подержанных автомобилей CarPrice Market. Отмечается, что владельцы автомобилей не смогут самостоятельно разместить объявление – перед этим автомобиль будет проверен квалифицированными техническими специалистами по 500 параметрам.Денис Долматов, руководитель компании CarPrice, во время общения с журналистами заявил, что владельцы выставляемых на продажу автомобилей будут должны посетить специализированную точку бренда и сертифицировать автомобиль. В том случае, если на аукционе покупатель заинтересуется моделью, то сервис организует сторонам встречу.Отмечается, что на данный момент CarPrice Market функционирует так, что покупателями зачастую выступают автосалоны и дилеры, а владелец автомобиля получает деньги за модель в офисе CarPrice. Сама компания получает от 3% до 5% от сделки.