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| | CarPrice запускает онлайн-автомаркет CarPrice Market

CarPrice запускает онлайн-автомаркет CarPrice Market

Сегодня, 14:51
Российская площадка CarPrice запускает обновленный сервис CarPrice Market, а в торгах на аукционах теперь смогут принимать участие абсолютно все пользователи, а не только дилеры и автосалоны. Отмечается, что речь идёт о подержанных автомобилях, которые будут проходить обязательную сертификацию.

CarPrice запускает онлайн-автомаркет CarPrice Market

 

Представители российской компании CarPrice во время общения с журналистами отметили, что сегодня, 12 февраля, стартовала работа онлайн-автомаркета по продаже подержанных автомобилей CarPrice Market. Отмечается, что владельцы автомобилей не смогут самостоятельно разместить объявление – перед этим автомобиль будет проверен квалифицированными техническими специалистами по 500 параметрам.

Денис Долматов, руководитель компании CarPrice, во время общения с журналистами заявил, что владельцы выставляемых на продажу автомобилей будут должны посетить специализированную точку бренда и сертифицировать автомобиль. В том случае, если на аукционе покупатель заинтересуется моделью, то сервис организует сторонам встречу.

Отмечается, что на данный момент CarPrice Market функционирует так, что покупателями зачастую выступают автосалоны и дилеры, а владелец автомобиля получает деньги за модель в офисе CarPrice. Сама компания получает от 3% до 5% от сделки.
Васисуалий Мурчалов
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