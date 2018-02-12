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| | Mercedes-Benz намерен отказать от участия в Детройтском автосалоне

Mercedes-Benz намерен отказать от участия в Детройтском автосалоне

Вчера, 17:31

Компания Mercedes-Benz может перестать принимать участие в одном из известнейших международных автосалонов, проходящем в Детройте. Как сообщает Automotive News, автопроизводитель намерен сосредоточиться на собственных мероприятиях и выставках, подобных CES.

Mercedes-Benz намерен отказать от участия в Детройтском автосалоне

 

Издание отмечает, что Mercedes-Benz ещё не принял финальное решение, однако вслед за ним другие компании также могут отказаться от участия в Детройтском мотор-шоу.

 

«Мы посмотрим, насколько Детройтский автосалон сочетается с нашим календарем презентации новых моделей и есть ли более эффективный формат для наших потребностей», – заявил один из топ-менеджеров компании Mercedes-Benz, пожелавший сохранить своё имя в секрете.

Сегодня немецкий автопроизводитель больше интересуется премьерами отдельных новинок или участии в мероприятиях, где демонстрируются высокие технологии. Помимо этого, Mercedes-Benz пробует новые форматы: в рамках автовыставки во Франкфурте совместно с организатором фестивалей South by Southwest компания провела мероприятие Me Convention. На нём участники читали доклады на темы, связанные с современными технологиями.

Отмечается, что традиционные автосалоны теряют свою актуальность, поскольку они создавались, чтобы потенциальные покупатели могли сравнивать цены на авто от разных марок.


Яна Васильева
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