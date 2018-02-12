Хэтчбек Renault Kwid посвятили Капитану Америке и Железному Человеку

Индийское подразделение французского бренда Renault представило особый бюджетный хэтчбек Renault Kwid в версии Super Hero Edition. Отмечается, что модели получили уникальный дизайн, который является отсылкой к внешности супергероев из вселенной Marvel.

Согласно данным зарубежных автомобильных порталов, новый хэтчбек Renault Kwid в специальной версии Super Hero Edition будет доступен для покупки в двух совершенно разных вариантах исполнения. Первая версия посвящена Капитану Америке – модель имеет соответствующие наклейки на кузове, а также изображение щита супергероя на капоте. Кроме того, на дверных порогах появились надписи «Суперсолдат».Что касается второго автомобиля линейки Renault Kwid Super Hero Edition, то данный хэтчбек посвящен не менее интересному герою – Железному Человеку. Кузов автомобиля окрашен в цвета костюма Тони Старка, а также имеет шильдики с надписью «Неуязвимый»

Васисуалий Мурчалов

Если говорить о технических характеристиках, то новые Renault Kwid Super Hero Edition приводятся в движение 1,0-литровым бензиновым мотором, который способен генерировать 67 лошадиных сил. Мотор агрегатируется 5-ступенчатой МКПП, а автоматическая трансмиссия доступна в качестве опции. Отмечается, что производство новинок налажено на индийском заводе Renault в штате Темиланд.