Представлен гоночный Ford Mustang 1968 из кубиков Lego

Компания Lego совместно с американским автогигантом Ford представила компактную модель гоночного спортивного купе Ford Mustang 1968 года. Отмечается, что набор входит в коллекцию Speed Champions и обойдётся заказчикам в 14,99 долларов, что эквивалентно примерно 870 рублям.

Согласно данным американских автомобильных изданий, новая коллекционная фигурка Lego Ford Mustang 1968 из линейки Speed Champions состоит из 183 деталей, а в комплект также входит фигурка гонщика в классической форме. Помимо этого, в набор входят некоторые игрушечные инструменты и табличка с указанным временем круга на треке.Отмечается, что новый Lego Ford Mustang 1968 из серии Speed Champions станет доступен для покупки уже 1 марта нынешнего года. Стоимость игрушечного маслкара составляет 14,99 долларов, что равно примерно 870 рублям.

Васисуалий Мурчалов

Не секрет, что компании Ford и Lego имеют давнюю историю сотрудничества. Ранее датская компания выпустила набор кубиков для сборки маслкара Ford Mustang актуального поколения, а также модель пикапа Ford F-150 Raptor. Данные автомобили вошли в линейку Speed Masters, а в коллекцию Speed Champions входят также игрушечные Ford GT и Ford GT40.