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| | Представлен гоночный Ford Mustang 1968 из кубиков Lego

Представлен гоночный Ford Mustang 1968 из кубиков Lego

Сегодня, 16:15
Компания Lego совместно с американским автогигантом Ford представила компактную модель гоночного спортивного купе Ford Mustang 1968 года. Отмечается, что набор входит в коллекцию Speed Champions и обойдётся заказчикам в 14,99 долларов, что эквивалентно примерно 870 рублям.

Представлен гоночный Ford Mustang 1968 из кубиков Lego

 

Согласно данным американских автомобильных изданий, новая коллекционная фигурка Lego Ford Mustang 1968 из линейки Speed Champions состоит из 183 деталей, а в комплект также входит фигурка гонщика в классической форме. Помимо этого, в набор входят некоторые игрушечные инструменты и табличка с указанным временем круга на треке.

Отмечается, что новый Lego Ford Mustang 1968 из серии Speed Champions станет доступен для покупки уже 1 марта нынешнего года. Стоимость игрушечного маслкара составляет 14,99 долларов, что равно примерно 870 рублям.

Представлен гоночный Ford Mustang 1968 из кубиков Lego

 

Не секрет, что компании Ford и Lego имеют давнюю историю сотрудничества. Ранее датская компания выпустила набор кубиков для сборки маслкара Ford Mustang актуального поколения, а также модель пикапа Ford F-150 Raptor. Данные автомобили вошли в линейку Speed Masters, а в коллекцию Speed Champions входят также игрушечные Ford GT и Ford GT40.
Васисуалий Мурчалов
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