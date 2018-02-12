Большой кроссовер Peugeot 5008 нового поколения добрался до РФ

В России стартовали продажи нового переднеприводного кроссовера Peugeot 5008 с семью посадочными местами. Флагман предлагается в трёх вариантах исполнения по цене от 1 899 000 до 2 178 000 рублей.

Первое поколение Peugeot 5008 выпускалось в виде минивэна, однако на фоне популярности сегмента SUV модель стала большим семейным кроссовером. Отсутствие полного привода частично компенсирует система Advanced Grip Control, позволяющая в зависимости от типа дороги изменять настройки управляющей электроники.

На российском рынке новый Peugeot 5008 можно будет приобрести и в пятиместном исполнении в трёх комплектациях: Active, Allure и GT Line. Базовая версия Active оснащается 12-дюймовой цифровой панелью приборов i-Cockpit, датчиками света и дождя, климат-контролем на две зоны, подогревом переднего ряда сидений и лобового стекла, круиз-контролем, парковочными датчиками и мультимедийным комплексом с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов.

В основу Peugeot 5008 легла так же платформа EMP2, которая нашла применение на «младшей» модели Peugeot 3008. Новинка комплектуется 1,6-литровым турбодвигателем THP с отдачей в 150 л. с. Помимо этого, предлагается дизельная модификация с 2,0-литровым мотором BlueHDi аналогичной мощности. В роли трансмиссии выступает 6-скоростная АКПП Aisin.

Яна Васильева