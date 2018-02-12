Флагманский BMW X7 дебютирует в ноябре нынешнего года

На страницах портала «ВерсияИнфо», который ссылается на Autocar, появилась информация о том, что новый кроссовер BMW X7 в серийном исполнении будет представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года. Производство флагманского SUV будет налажено на заводе компании BMW в Спартанберге, штат Южная Каролина, где уже производится большая часть кроссоверов марки.
Ожидается, что новый BMW X7 станет доступен для заказа уже в начале 2019 года. Представители бренда отметили, что прежде всего модель ориентирована на рынке Соединенных Штатов и Китая, где внедорожник составит конкуренцию Lincoln Navigator и Range Rover.
Внешность нового BMW X7 будет иметь много общего с концепцией BMW X7 iPerformance, которая дебютировала в сентябре нынешнего года на мотор-шоу во Франкфурте. Серийный SUV спроектирован на базе платформы CLAR, которая также лежит в основе BMW 7-Series. Новинка получит просторный шестиместный салон и люксовую отделку.