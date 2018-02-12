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| | Флагманский BMW X7 дебютирует в ноябре нынешнего года

Флагманский BMW X7 дебютирует в ноябре нынешнего года

Сегодня, 12:49
Баварский премиальный бренд BMW готовится представить флагманский внедорожник BMW X7, который выполнен на основе концепта BMW X7 iPerformance. Сообщается, что новинка серийная версия модели будет показана на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре нынешнего года, а дебют на рынке запланирован на начало 2019 года.

Флагманский BMW X7 дебютирует в ноябре нынешнего года

 

На страницах портала «ВерсияИнфо», который ссылается на Autocar, появилась информация о том, что новый кроссовер BMW X7 в серийном исполнении будет представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года. Производство флагманского SUV будет налажено на заводе компании BMW в Спартанберге, штат Южная Каролина, где уже производится большая часть кроссоверов марки.

Ожидается, что новый BMW X7 станет доступен для заказа уже в начале 2019 года. Представители бренда отметили, что прежде всего модель ориентирована на рынке Соединенных Штатов и Китая, где внедорожник составит конкуренцию Lincoln Navigator и Range Rover.

Внешность нового BMW X7 будет иметь много общего с концепцией BMW X7 iPerformance, которая дебютировала в сентябре нынешнего года на мотор-шоу во Франкфурте. Серийный SUV спроектирован на базе платформы CLAR, которая также лежит в основе BMW 7-Series. Новинка получит просторный шестиместный салон и люксовую отделку.
Васисуалий Мурчалов
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