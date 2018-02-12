Флагманский BMW X7 дебютирует в ноябре нынешнего года

Баварский премиальный бренд BMW готовится представить флагманский внедорожник BMW X7, который выполнен на основе концепта BMW X7 iPerformance. Сообщается, что новинка серийная версия модели будет показана на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре нынешнего года, а дебют на рынке запланирован на начало 2019 года.

Васисуалий Мурчалов