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| | Компания «УАЗ» готовит к премьере новый городской кроссовер

Компания «УАЗ» готовит к премьере новый городской кроссовер

Сегодня, 13:45
Ульяновский автомобильный завод готовится выпустить первый в своей истории городской кроссовер, который пока носит заводское название УАЗ-3170. Помимо этого, в скором времени компания «УАЗ» презентует обновленный внедорожник УАЗ «Патриот».

Компания «УАЗ» готовит к премьере новый городской кроссовер

 

Глава компании Sollers, в которую входит ООО «УАЗ», Вадим Швецов во время общения с журналистами на мероприятии, посвященном новому УАЗ «Профи», сообщил, что Ульяновский автомобильный завод готовится презентовать новый городской кроссовер. Новинка на российском автомобильном рынке может составить уверенную конкуренцию таким моделям как KIA Sportage, Nissan Qashqai и Toyota RAV4.

Господин Швецов отметил, что новый кроссовер пока носит заводское название УАЗ-3170, а публичная премьера товарной версии модели запланирована на 2022 год. Руководитель компании уверен, что новинка удивит россиян дизайном и функциональностью.

Инсайдеры сообщают, что новый городской «паркетник» от «УАЗ» получит 4 600 мм длины при размере колёсной базы в 2 660 мм. Клиренс новинки составит 200 мм. Новинка будет оснащаться 2,5-литровым бензиновым мотором отдачей в 150 или 170 лошадиных сил. По неподтвержденным данным, дизайн модели разрабатывается совместно со специалистами Ford.
Васисуалий Мурчалов
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