Пикап JMC Yuhu получил обновление и готовится к дебюту на рынке

Китайская компания JMC презентовала рестайлинговую версию утилитарного пикапа JMC Yuhu, который до этого был обновлен в октябре 2017 года. Новинка 2018 модельного года получила более агрессивный и динамичный дизайн, а также линейку двигателей производства компании Ford.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным китайских СМИ, в феврале нынешнего года на автомобильном рынке Поднебесной стартует приём предварительных заказов на новый пикап JMC Yuhu 2018 модельного года. Автомобиль получил более «свежий» внешний вид, а также расширил список комплектаций и доступных опциональных пакетов.Новый JMC Yuhu приводится в движение 2,0-литровым турбированным мотором Ford EcoBoost, который способен генерировать 205 лошадиных сил. Кроме того, линейка двигателей состоит из 2,4-литровой дизельной установки отдачей в 140 «лошадок». На выбор клиентам предложен передний и задний привод, а также АКПП и классическая «механика».Новый JMC Yuhu 2018 модельного года получил традиционный для Китая огромный мультимедийный комплекс, камеру заднего вида, парковочный ассистент, а также систему бесключевого доступа к салону и зажиганию. Отмечается, что базовый JMC Yuhu обойдётся в 132 900 юаней (1 225 000 рублей), а за «топовый» комплект придётся выложить уже 160 400 юаней (1 479 000 рублей).