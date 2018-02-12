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| | Опубликован очередной тизер обновленного Hyundai Santa Fe

Опубликован очередной тизер обновленного Hyundai Santa Fe

Сегодня, 14:00
Корейская компания Hyundai опубликовала свежее тизерное видео, которое раскрывает некоторые детали дизайна кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения. Отмечается, что публичная премьера автомобиля состоится в Южной Корее уже 21 февраля нынешнего года.

Опубликован очередной тизер обновленного Hyundai Santa Fe

 

Новое тизерное видео следующей генерации Hyundai Santa Fe демонстрирует элементы передней оптики кроссовера, а также новую форму сдвоенных патрубков выпускной системы. Помимо этого, SUV получает «фамильную» радиаторную решетку гексагональной формы, а также полностью пересмотренный задний бампер.

Что касается технических характеристик, то новый Hyundai Santa Fe получит 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель, который способен генерировать 240 лошадиных сил. Также линейку составят и два дизельных мотора объёмом 2,0 и 2,2 литра, отдача которых составляет 186 и 202 лошадиные силы соответственно.

В список оснащения нового Hyundai Santa Fe в зависимости от комплектации войдет 8-дюймовый мультимедийный центр, кожаная отделка салона, панорамная крыша с люком, адаптивная оптика и широкий пакет современных систем безопасности. Стоимость базового Hyundai Santa Fe составляет 28 150 000 вон (примерно 1 500 000 рублей).


Отмечается, что продажи кроссовера в Корее стартуют сразу после публичной премьеры модели 21 февраля, а версия для Европы дебютирует в марте на мотор-шоу в Женеве.
Васисуалий Мурчалов
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