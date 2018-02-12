Опубликован очередной тизер обновленного Hyundai Santa Fe

Корейская компания Hyundai опубликовала свежее тизерное видео, которое раскрывает некоторые детали дизайна кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения. Отмечается, что публичная премьера автомобиля состоится в Южной Корее уже 21 февраля нынешнего года.

Васисуалий Мурчалов

Новое тизерное видео следующей генерации Hyundai Santa Fe демонстрирует элементы передней оптики кроссовера, а также новую форму сдвоенных патрубков выпускной системы. Помимо этого, SUV получает «фамильную» радиаторную решетку гексагональной формы, а также полностью пересмотренный задний бампер.Что касается технических характеристик, то новый Hyundai Santa Fe получит 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель, который способен генерировать 240 лошадиных сил. Также линейку составят и два дизельных мотора объёмом 2,0 и 2,2 литра, отдача которых составляет 186 и 202 лошадиные силы соответственно.В список оснащения нового Hyundai Santa Fe в зависимости от комплектации войдет 8-дюймовый мультимедийный центр, кожаная отделка салона, панорамная крыша с люком, адаптивная оптика и широкий пакет современных систем безопасности. Стоимость базового Hyundai Santa Fe составляет 28 150 000 вон (примерно 1 500 000 рублей).Отмечается, что продажи кроссовера в Корее стартуют сразу после публичной премьеры модели 21 февраля, а версия для Европы дебютирует в марте на мотор-шоу в Женеве.